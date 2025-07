Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Auto contra Pedelec-Fahrer- Lebensgefahr

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.07.2025 gegen 21:45 Uhr ereignete sich in Höchenschwand zwischen Frohnschwand und Oberweschnegg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Ford-Fahrer beabsichtigte vom Frohnschwand auf der K6554 kommend in Richtung Oberweschnegg abzubiegen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen auf der K6554 entgegenkommenden und in Richtung Frohnschwand fahrenden 62-jährigen Pedelec- Fahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Ford entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Der Ford-Fahrer wurde nicht verletzt. Das Pedelec dürfte einen Totalschaden in Höhe von ungefähr 2000 EUR erlitten haben.

