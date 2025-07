POL-FR: Grenzach-Whylen: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 27.07.2025, gegen 14:55 Uhr kam es in der Straße "Altweg" zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der 75-Jährige soll die Straße "Altweg" talabwärts von Hüsingen kommend in Richtung Höllstein mit seinem Pedelec befahren haben als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve rechts von der ...

