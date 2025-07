POL-FR: Steinen: Fahrradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots) - Ein Geschädigter konnte am Samstag, 26.07.2025, kurz vor 02.00 Uhr, sein zuvor in der Innenstadt von Lörrach entwendetes Fahrrad in der Römerstraße in Brombach orten. Das Fahrrad der Marke Victoria stand zuvor verschlossen an einem Fahrradunterstand am Markplatz in Lörrach. Dort wurde es in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr bis 00.30 Uhr entwendet. ...

