POL-FR: Lörrach: Entwendetes Fahrrad umgehend geortet - Tatverdächtiger ermittelt

Ein Geschädigter konnte am Samstag, 26.07.2025, kurz vor 02.00 Uhr, sein zuvor in der Innenstadt von Lörrach entwendetes Fahrrad in der Römerstraße in Brombach orten. Das Fahrrad der Marke Victoria stand zuvor verschlossen an einem Fahrradunterstand am Markplatz in Lörrach. Dort wurde es in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr bis 00.30 Uhr entwendet. Dank eines Senders an dem Fahrrad konnte dies in der Römerstraße in Brombach geortet werden. Der Geschädigte begab sich mit seinem Vater an die Örtlichkeit und konnte hinter einer Eingangstür sein Fahrrad erkennen. Der Vater klopfte gegen die Eingangstür um Bewohner zu wecken. Dabei ging wohl eine Glasscheibe der Tür zu Bruch. Ein 33-jähriger Bewohner des Hauses steht im Verdacht das Fahrrad entwendet zu haben. Er gab das Fahrrad freiwillig heraus, welches von der Polizei sichergestellt wurde.

