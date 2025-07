Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kurzzeitig auf Autobahn entgegen der Fahrtrichtung gefahren - Suche nach Geschädigten

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 22.07.2025, kurz nach 07.30 Uhr, soll ein 47-jähriger Fahrer eines Sattelzuges vor der Zollgrenzanlage etwa 200 Meter entgegen der Fahrtrichtung der Autobahn A 5 gefahren sein. Der 47-jährige Fahrer befuhr auf der Anlage die Zollkabinen in Richtung Schweiz und fuhr wohl aus Unstimmigkeiten nicht durch den Zollhof, sondern fuhr an diesem vorbei. Er bemerkte seinen Fehler, öffnete das Tor der Schwerlastspur und fuhr auf der Autobahn A 5 etwa 200 Metern entgegen der Fahrrichtung wieder zurück. Dort blieb er vor einer Schranke stehen und begehrte Einlass. Womöglich wurden durch das Fahrmanöver des 47-jährigen Fahrer des weißen Sattelzuges andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 07621 98000 mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein in Verbindung setzen.

