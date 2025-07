Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Täterfestnahme nach mutmaßlicher Brandstiftung

Ein brennendes Fahrzeug wurde am Donnerstagmorgen, 24.07.2025, gegen 6:20 Uhr in der Klemmbachstraße in Badenweiler-Schweighof gemeldet. Ein Zeuge hatte zuvor eine verdächtige Person bemerkt, die sich kurz nach dem Brandausbruch vom Tatort entfernte.

Neben Einsatzkräften der Polizei wurde auch die Feuerwehr hinzugerufen, die den Fahrzeugbrand wenig später löschen konnte. Das betroffene Fahrzeug wurde durch das Feuer allerdings vollständig zerstört.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 60-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der sich nach der Tat mit einem Wohnwagengespann zunächst ins Ausland begab. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der 60-Jährige noch in der Nacht auf Freitag bei der Einreise in die Schweiz durch die Kantonspolizei Basel-Stadt vorläufig festgenommen werden. Der dringend Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich an die deutschen Behörden überstellt.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Unterbringungsbefehl wurde am Freitag, 25.07.2025, antragsgemäß vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nunmehr in einer Fachklinik.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass der 60-Jährige auch für die Brandstiftungen in Riegel am selben Tag verantwortlich ist.

