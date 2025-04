POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäterin

Hildesheim (ots) - Alfeld (rst) - Am 25.04.2025, gegen 22:10 Uhr, touchierte eine 76-jährige Fahrzeugführerin beim Vorbeifahren in der Seminarstraße in Alfeld einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten ...

