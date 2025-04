Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld: Unfallflucht wegen lautem Radio - Zeugen helfen bei Aufklärung

Hildesheim (ots)

Alfeld (rst) - Am 25.04.2025, gegen 22:10 Uhr, touchierte eine 76-jährige Fahrzeugführerin beim Vorbeifahren in der Seminarstraße in Alfeld einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten sich das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs. Die Fahrerin konnte wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie gab an, den Zusammenstoß aufgrund eines zu laut eingestellten Radios nicht bemerkt zu haben. Die an ihrem Fahrzeug festgestellten Schäden stimmen mit dem Unfallhergang überein. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell