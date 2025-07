Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Waldshut und des Polizeipräsidiums Freiburg: Folgemeldung: Bad Säckingen: Auseinandersetzung am Bahnhof

Freiburg (ots)

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte ein 45-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen und der Haftrichterin vorgeführt werden. Er sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen marokkanischen Staatsbürger. Der 27- jährige Schwerstverletzte hat die algerische Staatsbürgerschaft. Die Identität des dritten Beteiligten ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Der Tathergang, mögliche weitere Beteiligte, deren Beziehungen zueinander und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zur Verurteilung durch ein Gericht die Unschuldsvermutung gilt.

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung am Bahnhof

Freiburg Am Samstag, 26.07.2025, gegen 19:15 Uhr kam es im Toilettenbereich am Bahnhof Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und notoperiert werden musste. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Alle Verletzten sollen außer Lebensgefahr sein. Der Tatablauf, möglicherweise verwendete Gegenstände und die Tatbeteiligung der einzelnen Personen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am Bahnhof Bad Säckingen die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Die Kriminalpolizei ist zu den Bürozeiten unter 07741 8316 0 oder rund um die Uhr unter 07761 934 500 erreichbar.

