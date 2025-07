POL-FR: Freiburg-Haslach: Brand eines Kleidercontainers - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 26.07.2025, gegen 19:15 Uhr kam es im Toilettenbereich am Bahnhof Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und notoperiert werden musste. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in umliegende ...

mehr