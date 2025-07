Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Kellerbrand in Jugendeinrichtung - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, 24.07.2025 gegen 12:15 Uhr, brannte ein Keller in einer Jugendeinrichtung in der Freiburger Uhlandstraße.

Der neben Einsatzkräften der Polizei hinzugerufenen Feuerwehr gelang es kurz darauf, das Feuer im Keller zu löschen. Die genaue Brandursache sowie die genaue Stelle, an der das Feuer ausbrach, sind noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 EUR geschätzt. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt, konnte aber noch vor Ort entlassen werden. Wieviele Personen sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Gebäude befanden, ist nicht bekannt.

Wie ein Zeuge mitteilte, soll sich eine unbekannte Frau kurz nach Brandausbruch im Gebäude aufgehalten haben. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Aufenthalt dieser Frau und dem Brand besteht, ist derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht und/ oder Hinweise zu der gesuchten Frau geben können.

