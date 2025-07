Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Fahrräder entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 24.07.2025, 20.00 Uhr bis Sonntag, 27.07.2025, 15.45 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradschuppen in der Straße Mühlenrain und entwendete drei verschlossene Pedelecs der Marken Cube, Specialized und Scott. Der Kaufpreis der drei Pedelecs lag bei fast 14.000 Euro. Hier ist nicht bekannt wie alt die Pedelecs waren. Am Sonntag, 27.07.2025, in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein rotes E-Mountainbike der Marke Moustache. Es stand verschlossen bei einem Fahrradständer eines großen Einkaufscenters in Friedlingen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

