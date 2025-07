Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.07.2025, gegen 11:45 Uhr befuhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer die Ochsensteige vom Landratsamt kommend und wollte in Richtung Dogern abbiegen. Dabei übersah er eine bevorrechtigte 81-jährige Fußgängerin, die an der grün zeigenden Fußgängerampel die B34 in Richtung Stadtmitte kreuzten wollte. Sie wurde durch die Kollision mit dem LKW zu Boden geworfen und dadurch leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht notwendig, am LKW entstand kein Sachschaden.

