Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Versuchter Einbruch in Schwimmbadkiosk

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, 26./27.07.2025, gelangten bislang unbekannte Täterschaft auf noch nicht geklärte Art und Weise auf das Gelände des Freibads in Todtmoos und versuchten nach bisherigen Erkenntnissen sich gewaltsam Zugang zum dortigen Kiosk zu verschaffen. Dadurch wurden eine Fensterscheibe und eine Tür, sowie andere Gegenstände beschädigt. Auch an einem weiteren Fenster konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden. Augenscheinlich gelangte es der Täterschaft nicht, in das Objekt einzudringen. Der Polizeiposten St. Blasien (07672 92228 0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag rund um das Freibad verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft liefern können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934 0 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell