POL-FR: Klettgau/Erzingen: Fehler beim Überholen führt zu Frontalkollision

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.7.2025, gegen 10:00 Uhr kam es zu einer Frontalkollision in der Hauptstraße in Klettgau-Erzingen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 83-jähriger Citroën-Fahrer eine bislang unbekannte Zweiradfahrerin zu überholen. Dabei übersah er die entgegenkommende 46-jährige VW-Fahrerin, wodurch beide Autos frontal kollidierten. Der 83-Jährige wurde leicht verletzte und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlung zur Unfallursache übernommen und sucht weiteren Zeugen, besonders die bislang unbekannte Zweiradfahrerin. Die Verkehrspolizei ist zu den normalen Bürozeiten unter 07751 8963 0 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut Hinweise unter 07751 8316 531 rund um die Uhr entgegen.

