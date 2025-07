Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Überwiegend ruhiger Verlauf des Schlossfestes

Am Samstagabend, 26.07.2025, wurde das Schlossfest in Bonndorf im Schwarzwald polizeilich begleitet. Die geschätzt 4.000 Besucher feierten überwiegen friedlich. Lediglich gegen 22:30 Uhr wurde den Sicherheitskräften eine größere Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zusammen mit dem Sicherheitsdienst konnten vor Ort allerdings keine Personen mehr angetroffen werden. Im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung wurde eine Person verletzt und durch das Deutsche Rote Kreuz vor Ort behandelt. Der Polizeiposten Bonndorf (07703 9325 0) hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Beteiligten geben können. Im weiteren Verlauf des Abends musste einem 39-Jährigen ein Platzverweis für das Festgelände erteilt werden und ein 46-Jähriger aufgrund aggressiven Verhaltens in Kombination mit erheblicher Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden. Einige verbale Streitigkeiten konnten durch schnelles und konsequentes Einschreiten unmittelbar geschlichtet werden.

