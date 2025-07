Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Verkehrsunfall mit zwei Verletzen und drei beschädigten Autos

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.07.2025 gegen 8:45 Uhr ereignete sich auf der L152 in Rickenbach ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierten ein Honda und ein Mitsubishi frontal, wodurch sich der Honda überschlug und der Mitsubishi von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunterfuhr und dort an einen, auf einem Parkplatz stehenden, VW-Bus zum Stehen kam. In beiden Fahrzeugen wurden die Fahrenden verletzt und mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang noch unbekannt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. Die L152 war bis zum Ende der Maßnahmen voll gesperrt.

