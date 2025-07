POL-FR: Dogern: Gefahrgutunfall

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Samstag, 26.07.2025, kurz nach Mitternacht wurden mehrere Personen in einem Festzelt in der Altdorfstraße im Emmendinger Ortsteil Kollmarsreute durch Pfefferspray verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es am Rande einer dort stattgefundenen Veranstaltung zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. Im weiteren ...

mehr