Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Badenunfall mit tödlichem Ausgang

Überlingen (ots)

Im Bodensee bei Überlingen ereignete sich am Samstagnachmittag, 12. Juli 2025, kurz nach 17 Uhr ein Badeunfall.

Ein 28-jähriger Mann badete im Bodensee und trieb plötzlich aus noch ungeklärter Ursache leblos im Wasser. Passanten, die das bemerkten, zogen ihn an Land. Sie leisteten umgehend Erste Hilfe bis der Rettungsdienst und der Notarzt eintrafen. Zunächst konnte der Mann wiederbelebt und in einem lebensbedrohlichen Zustand mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Jedoch verstarb der Mann schließlich am Abend des 14. Juli 2025.

Die Wasserschutzpolizeistation Überlingen hat die Ermittlungen übernommen. Der genaue Unfallhergang und die Todesursache können derzeit nicht mitgeteilt werden, diese sind Gegenstand des Verfahrens.

