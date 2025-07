Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Badenunfall bei Grißheim am Rhein

79395 Grißheim (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 13.07.2025, gegen 16:00 Uhr, gingen zwei Väter mit ihren Kindern an der ehemaligen Nato Rampe bei Grißheim im Rhein baden. Hierbei gerieten die insgesamt sechs Personen in einen Strudel, aus dem sie sich mit eigener Kraft nicht mehr befreien konnten. Einem der Väter gelang es unter enormen Anstrengungen sich und seinen 8-jährigen Sohn aus dem Sog zu befreien. In Folge dessen wurde er mit Ermüdungserscheinungen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht, aus der er bereits am Abend wieder entlassen werden konnte.

Den übrigen Personen kam ein Mann zu Hilfe, der geistesgegenwärtig Rettungswesten bei einem nahegelegenen Kanuverleih besorgt hatte und sich ebenfalls ins Wasser begab. Mit vereinten Kräften konnten alle Personen wohlauf an Land gebracht werden.

Die Wasserschutzpolizei rät dringend geeignete Schwimmhilfen zu tragen, die den Schwimmfähigkeiten der Person entsprechen (Schwimmgurt, Schwimmflügel, Schwimmboje etc.). Insbesondere der Rhein birgt durch seine gefährlichen Strömungen und Strudel viele Risiken, die auf den ersten Blick oftmals nicht erkennbar sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell