Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Ingewahrsamnahme, Hehlerei

Lüdenscheid (ots)

Am Stüllberg drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Am Mittwochnachmittag zwischen 15-17 Uhr schlugen sie zu und öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss, im Anschluss wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise.

Heute früh gegen 4 Uhr wurde die Polizei zu einer Bar am Kirchplatz gerufen, da ein 31-jähriger Lüdenscheider dort für Aufsehen sorgte. Der Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss und hatte gegen eine Scheibe getreten und diese beschädigt, er wurde von der Polizei in der Umgebung angetroffen. Bei der Durchsuchung des Lüdenscheiders fanden die Beamten zudem Drogen bei ihm auf, er wurde für den weiteren Verlauf der Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung und wegen des Drogenbesitzes.

Gegen 17:15 Uhr wurde die Polizei gestern zum Rathausplatz gerufen, da ein Mann dort ein möglicherweise gestohlenes Fahrrad dort den Leuten zum Verkauf angeboten haben soll. Der 37 Jahre alte Schalksmühler hatte demnach einem Zeugen das E-Bike der Marke Winner für gerade mal 150 Euro verkaufen wollen, welcher Misstrauen schöpfte. Er hätte zudem auch weitere Passanten angesprochen. Der herbeigeeilten Polizei erklärte er, das Fahrrad vor einiger Zeit günstig auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Auf Grund der verschiedenen Angaben der Personen vor Ort und der verdächtigen Umstände wurde das E-Bike wegen des Verdachts der Hehlerei sichergestellt, die Polizei sucht nun einen möglichen rechtmäßigen Inhaber. (lubo)

