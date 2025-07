Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge demoliert und Dieb festgenommen

Iserlohn (ots)

In der Nacht auf Mittwoch haben sich Unbekannte an gleich vier Fahrzeugen Am Kohlberg zu schaffen gemacht. Zwischen 22-4.30 Uhr gelangten sie teilweise durch Hebeln an das Fahrzeuginnere und stahlen somit persönliche Gegenstände. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Mittwochfrüh wurde gegen 4.30 Uhr ein Mann gemeldet, der gewaltsam durch ein Fenster in einen Wohnwagen an der Parkstraße eingedrungen ist und dieses durchwühlte. Die Polizei konnte den Mann noch im Wohnwagen antreffen und festnehmen, Drogen hatte er ebenso dabei. Gegen ihn wird nun wegen des Drogenbesitzes und des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt, die kriminalpolizeilichen Maßnahmen gegen den 41-Jährigen dauern an. (lubo)

