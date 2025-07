Iserlohn (ots) - Ein 45-jähriger Iserlohner hat am Dienstag gegen 17 Uhr einen Feuerlöscher am Stadtbahnhof gestohlen. Eine Zeugin beobachtete kurz nach 17 Uhr an der Bushaltestelle am Fritz-Kühn-Platz einen Mann, der versuchte, einen Feuerlöscher der Deutschen Bahn zu aktivieren. Sie brachte ihn davon ab und holte die Polizei. Der 46-Jährige erklärte den ...

