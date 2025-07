Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerlöscher gestohlen - Kellereinbruch - Ladendiebe - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Iserlohn (ots)

Ein 45-jähriger Iserlohner hat am Dienstag gegen 17 Uhr einen Feuerlöscher am Stadtbahnhof gestohlen. Eine Zeugin beobachtete kurz nach 17 Uhr an der Bushaltestelle am Fritz-Kühn-Platz einen Mann, der versuchte, einen Feuerlöscher der Deutschen Bahn zu aktivieren. Sie brachte ihn davon ab und holte die Polizei. Der 46-Jährige erklärte den Beamten, dass er den "herrenlos herumstehenden" Feuerlöscher am Bahnhof "aus Spaß" mitgenommen habe. Der habe herrenlos herumgestanden. Der 46-Jährige bekam eine Anzeige wegen Diebstahls.

Unbekannte haben sich zwischen dem 8. Juli und Dienstagmittag dieser Woche Zugang verschafft zu Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses an der Untergrüner Straße. Sie durchsuchten mehrere Kellerabteile und stahlen unter anderem eine Bohrmaschine.

Mit vollgebackten Taschen voller Lebensmittel wollte ein Paar am Montagnachmittag einen Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring verlassen. An der Kasse bezahlten sie nur zwei Trinkflaschen. Ein Mitarbeiter sprach sie an und bat sie ins Büro. Dort mussten sie auf die Polizei warten. Der Mann (24) und seine 15-jährige Begleiterin sind in Düsseldorf gemeldet. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Polizeibeamten neben den von den beiden genutzten Handys zwei weitere hochwertige Smartphones. Eines der Geräte konnte nach Ermittlungen bereits dem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden. Das Paar äußerte sich nicht zu den Diebstahls-Vorwürfen und verwies auf seine Anwälte. Die Polizeibeamten stellten die Mobiltelefone sicher. Die beiden Tatverdächtigen erhielten Platzverweise.

Beim Erblicken von Polizeibeamten hat ein 34-jähriger Mann am Montagnachmittag an der Hagener Straße einen verdächtig großen Bogen eingeschlagen. Der Wittener hielt eine verpackte elektronische Zahnbürste und einen eingepackten Handrasierer in der Hand. Er hatte keine Kaufbelege, weshalb die Beamten die Gegenstände sicherstellten. Er hatte außer seiner Kleidung und Kleingeld nichts dabei. Die Beamten ermittelten seine Identität und schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts eines Ladendiebstahls. (cris)

Am Dienstagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife an der Einmündung Seilerseestraße/Düingser Mühlen den Fahrer eines Kleinkraftrades. Er konnte keinerlei Dokumente vorweisen. An seinem Fahrzeug hing ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten führten die Polizeibeamten auf freiwilliger Basis einen Drogenvortest durch, der positiv ausfiel. Wie herauskam, hat der 53-jährige Iserlohner keine Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten begleiteten den Fahrer zunächst nach Hause, wo er einen Kaufbeleg für das Kleinkraftrad vorzeigen konnte. Von dort brachten sie zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Er bekam Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch und wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinwirkung.

Am Dienstagnachmittag kontrollierte die Polizei am Hellweg einen 29-jährigen Pkw-Fahrer mit einem Kleinkind im Fahrzeug. Wie sich herausstellte, wurde dem 29-jährigen bereits vor zwei Jahren die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen. Der Fahrer gab an, davon nichts zu wissen. Ein Drogen-Vortest fiel positiv aus. Der Iserlohner musste auf der Wache Blutproben und Führerschein abgeben. Er bekam Anzeigen wegen des Verdachts einer Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell