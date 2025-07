POL-MK: Wir suchen Zeugen

Plettenberg (ots) - An der Maibaumstraße haben Unbekannte ein Fahrrad gestohlen. In der Nacht auf Dienstag knackten sie das Schloss des E-Bikes, das an einem Wohnmobil angeschlossen war. Das Wohnmobil aufzubrechen misslang ihnen, nun sucht die Polizei Zeugen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

