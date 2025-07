POL-MK: E-Bike-Diebstahl

Menden (ots) - Über eine Balkontür haben sich Unbekannte am Donnerstag Zugang zu einer Wohnung an der Taunusstraße verschafft. Die Bewohnerin erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Ob etwas gestohlen wurde oder lediglich ein Sachschaden an der Tür entstanden, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurde am Malvenweg eine Scheibe eines VW Caddy eingeschlagen. So konnte der Täter eine Kiste mit Werkzeug entwenden. ...

