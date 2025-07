Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin geht Betrügern auf den Leim

Altena (ots)

Gewinnspielbetrüger haben eine Seniorin aus Altena um eine fünfstellige Geldsumme gebracht. Auf eine Anzeige hin nahm sie per Whatsapp Kontakt mit den Betrügern auf. Es folgten diverse Chats und Telefonate. Man versprach ihr durch Zahlung einer Gebühr einen großen Gewinn, schaffte so Vorfreude und Vertrauen und brachte die Dame auch dazu, persönliche Daten an die Betrüger zu übermitteln. Plötzlich verschwand immer mehr Geld. Die Betrogene wurde skeptisch und wandte sich an Angehörige. Die rieten ihr, die Polizei zu verständigen. Nun wird wegen Betruges ermittelt.

Die Polizei warnt regelmäßig vor solchen Fällen. Opfer sind häufig besonders betagte Herrschaften, die sich eher auf die Lügengeschichten der Betrüger und Diebe einlassen. Angehörige sind daher angehalten, mit ihren Liebsten über die Machenschaften zu sprechen und ihnen Verhaltenshinweise mit auf den Weg zu geben:

- Betrüger gehen gewieft vor und agieren häufig kommunikativ stark. So schüchtern Sie ihre Opfer ein, gaukeln ihnen falsche Geschichten vor und setzen sie psychisch unter Druck. - Geben Sie niemals persönliche Informationen preis! Weder an der Haustür, noch telefonisch oder per Internet. Erst recht nicht an Personen, die sie nicht kennen. - Lassen Sie keine Unbekannten in ihre Wohnung. Wenden Sie sich bei Unsicherheit an Angehörige oder die Polizei. - Wenn Sie Opfer geworden sind, dann verständigen Sie schnellstmöglich die Polizei unter Notruf 110. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell