Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 41-jähriger durch Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bergkamen (ots)

Am Freitagvormittag (08.08.2025), um 11:40 Uhr wurde ein 41-jähriger Fußgänger im Kreuzungsbereich der Hans-Böckler-Straße / Gute-Hoffnung-Straße, nach seinen Angaben durch einen Pkw touchiert und hierdurch leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich teils widersprüchliche Angaben des Fußgängers und des Fahrers des Pkw hinsichtlich des Unfallhergangs.

Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat und Angaben zum Unfallhergang machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

