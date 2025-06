Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Falsch herum in den Kreisverkehr eingefahren

Am Donnerstag fuhren zwei Kradlenker aufgrund stockenden Verkehrs falsch in den Kreisverkehr ein.

Die 45-jährige und 58-jähriger Motoradfahrer waren kurz vor 11.30 Uhr in der Nellinger Straße unterwegs. Am Kreisverkehr herrschte stockender Verkehr. Die beiden auf ihren BMW Mororrädern fuhren nach links in den Kreisel ein und über die Gegenfahrbahn wieder aus dem Kreisverkehr heraus. Das blieb durch eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Mühlhausen nicht unbemerkt. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und kontrollierten die beiden Fahrenden. Sie müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

