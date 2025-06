Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/B19 - An der Ampel aufgefahren

Zwei Menschen erlitten bei einem Unfall am Dienstag bei Herbrechtingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr war eine 47-Jährige auf der Bundesstraße von Herbrechtingen in Richtung Heidenheim unterwegs. Dass die VW-Fahrerin mit an der Ampel auf Höhe der Kreuzung zur L 1082 anhalten musste, bemerkte eine nachfolgende Ford-Fahrerin zu spät. Die 44-Jährige fuhr auf den bereits stehenden VW Kombi auf. Bei dem Aufprall erlitten beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die Polizei aus Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Autos beträgt jeweils rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei: Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++1210533

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell