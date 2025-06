Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell u. Aichelberg - Renitenter Ladendieb

Am Dienstag wurde ein 38-Jähriger massiv aggressiv.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den Mann in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Der 38-Jährige entfernte von einem Rucksack und einer Bauchtasche die Preisschilder. Die Bauchtasche steckte er in den Rucksack. Als der Mann das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn der Ladentdetektiv an. Der reagierte aggressiv und es entwickelte sich eine Auseinandersetzung. Der renitente Ladendieb konnte mit Hilfe eines unbekannnten Kunden bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fixiert werden. Die Beamten brachten ihn dann auf ein Polizeirevier. Das durfte der 38-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen.

