Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin nach einem Überschlag am Dienstag bei Niederstotzingen.

Die 20-Jährige war kurz vor 20.30 Uhr auf der L 1168 von Oberstotzingen in Richtung Stetten ob Lonetal unterwegs. Weil sie wohl kurz unaufmerksam war, verlor die Fahranfängerin die Kontrolle über ihren Opel. Die junge Frau kam mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw streifte einen Leitpfosten, wobei die Fahrerin das Lenkrad nach links riss. Auf der Gegenfahrbahn geriet der Opel ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Der Pkw landete im Straßengraben und stieß gegen einen Erdhügel. Dadurch überschlug sich der Opel mindestens einmal und kam nach mehreren Metern in einem Acker auf den Rädern zum Stehen. Für eine schonende Rettung musste die Feuerwehr schweres Gerät einsetzen und konnte so die 20-Jährige retten. Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort und versorgten die 20-Jährige. Die Fahrerin kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf etwa 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Kleinwagen. Die Höhe des Schadens an der Flur ist noch unklar. Die Feuerwehren aus Niederstotzingen und Sontheim waren mit 34 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Um 22.15 Uhr war die Strecke wieder frei. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

