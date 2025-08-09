POL-UN: Bergkamen - 15-jähriger bei Verkehrsunfall mit E-Scooter leicht verletzt
Bergkamen (ots)
Am Freitag (08.08.2025) gegen 12 Uhr kollidierte ein 15-jähriger Bergkamener mit seinem E-Scooter gegen einen geparkten Pkw. Der 15-jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Pkw und E-Scooter entstand Sachschaden.
