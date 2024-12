Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Tätertrio klingelt am Wohnhaus - Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr betrat ein bislang unbekanntes Tätertrio ein Grundstück in der Königsberger Straße. Einer der Unbekannten klingelte an der Haustür und verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch, während zwei andere, zeitweise maskierte, Personen über das Grundstück auf die Rückseite des Wohnhauses liefen und in Höhe einer Kellertreppe warteten. Augenscheinlich rechnete das Tätertrio nicht damit, dass die Bewohner anwesend waren. Die drei männlichen Personen verließen kurze Zeit später das Grundstück in unbekannte Richtung, ohne in das Anwesen einzubrechen.

Die drei Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1, der sich an der Haustür befand:

- Männlich - ca. 40 Jahre alt - osteuropäischer Phänotyp - sprach deutsch mit leichtem Akzent - schwarze kurze nach hinten gegeelte Haare mit beginnender Mittelglatze - auffällig große Nase - kein Bart - etwas korpulente Statur - schwarz-braune Sneaker mit weißem Sohlenrand, dunkelgraue Jeans, schwarze Daunenweste über dunkelgrauem Pullover, schwarzer Schlauchschal

Person 2:

- Männlich - ca. 35 Jahre alt - osteuropäischer Phänotyp - schwarzer Vollbart- schwarze kurze Haare - korpulente Statur - schwarze Sneaker mit weißem Sohlenrand, hellblaue Jeans, schwarze Daunenjacke, schwarzer Schlauchschal, dunkelblaue Basecap

Person 3:

- Männlich - ca. 25-30 Jahre alt - osteuropäischer Phänotyp - schwarzer Vollbart - schwarze mittelkurze Haare mit halbseitigem Scheitel - schlanke Statur - schwarz-weiße Sneaker, schwarze enge Hose, schwarze Fleece- oder Softshelljacke, dunkler Schal, dunkle Basecap

Die Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben sich dem Fall angenommen. Sie suchen nach Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Folgende Tipps können für mehr Sicherheit sorgen:

1. Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster. 2. Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume und Lichtquellen im Außenbereich. 3. Wertsachen wie z.B. Schmuck, Geld usw. sollten in einem zertifizierten, festverankertem Tresor aufbewahrt werden. 4. Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind. 5. Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für Paketboten usw. 6. Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein. 7. Gute Alarm-/und Videotechnik sind weitere Bausteine des Einbruchschutzes. 8. Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

- Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Information finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell