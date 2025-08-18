Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann tritt am Boden Liegenden mit Stahlkappenschuh gegen den Kopf

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (16. August) hat ein 22-jähriger Deutscher im Hauptbahnhof Nürnberg einem 18-jährigen Deutschen, während dieser in einem Gerangel mit einem 17-Jährigen am Boden lag, gegen den Kopf getreten. Eine Streife der Bundespolizei hat die Parteien getrennt und Ermittlungen eingeleitet.

Kurz nach 22:00 Uhr gerieten zwei Männer mit einem 18-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen im Hauptbahnhof Nürnberg in Streit. Der Jüngste von ihnen griff den 18-Jährigen Kontrahenten an, wobei die zwei zu Boden gingen. Beide traktierten sich gegenseitig mit Faustschlägen. Während dieser Auseinandersetzung trat der 22-Jährige mit seinem Stahlkappenschuh gegen den Kopf des Angegriffenen. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg trennte die Parteien und leitete polizeiliche Maßnahmen ein. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen, fanden die Beamten beim 17-Jährigen einen Teleskopschlagstock in seiner Bauchtasche. Er erlitt bei der Auseinandersetzung Blutungen im Kopfbereich, welche in einem Klinikum versorgt werden mussten. Der 18-Jährige erlitt lediglich leichte Rötungen im Gesicht.

Die Stahlkappenschuhe und der Teleskopschlagstock wurden beschlagnahmt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetzes.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell