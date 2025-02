Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Die Zukunft der Löscheinheit Rheurdt steht auf stabilen Füßen /Eine starke Kinderfeuerwehr und zahlreiche Beförderungen standen bei der Jahreshauptversammlung im Vordergrund

Rheurdt (ots)

Am Freitag, 31.Januar 2025, versammelten sich die Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Rheurdt zu ihrer Jahreshauptversammlung. Ihr Einheitsführer Marc Niessing begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz herzlich in der Gaststätte "Zur Mühle", allen voran die Mitglieder der Ehrenabteilung und den Bürgermeister Dirk Ketelaers sowie die Leitung der Feuerwehr der Gemeinde, Markus Gehrmann und Ralf Thier. Nach einem stillen Gedenken an die in 2024 verstorbenen Kameraden verlas Schriftführer Felix Hoyer die Niederschrift der letzten Jahreshauptversammlung.

Im Anschluss ging Marc Niessing auf den Jahresbericht 2024 der Löscheinheit Rheurdt ein und berichtete darin über die wichtigsten Ereignisse im vergangenen Jahr. Die Löscheinheit im Ortsteil Rheurdt bestand zum 31. Dezember 2024 aus insgesamt 61 Mitgliedern, wovon 41 in der aktiven Einsatzabteilung ihren Dienst tun. Zur Ehrenabteilung in der Löscheinheit Rheurdt gehören 10 Kameraden. Sie treffen sich regelmäßig und halten auch den Kontakt zu den jüngeren Kameradinnen und Kameraden. Die Unterstützungsabteilung zählte zum Jahresende 9 Kameradinnen und Kameraden.

Im vergangenen Jahr wurden 24 Übungsdienste abgehalten, die ein breites Portfolio des Feuerwehrwesens abdeckten. Von allgemeinen Gefahren an der Einsatzstelle, Atemschutz, Maschinisten-Fortbildungen, Brand- und Löschlehre, Unterweisungen im Umgang mit den feuerwehrtechnischen Geräten über die technische Hilfeleistung und die Einsatzstellenhygiene bis hin zu Belehrungen zur Straßenverkehrsordnung wurden diverse Themen behandelt. Die Durchschnittliche Dienstbeteiligung betrug 62,7%. Die Top 3 der besten Dienstbeteiligung lautet 1. Peter Bolten und Inka Völkening mit 96%, 2. Marc Niessing und Luis Hoeps mit 92% und 3. Maik Härtlein mit 88%.

Im Jahr 2024 wurde die Löscheinheit Rheurdt zu 27 Einsätzen alarmiert. Es handelte sich um 7 Brandeinsätze, 15 technische Hilfeleistungen und 6 sonstige Einsätze (Fehlalarm, Brandmeldeanlage, First Responder o.ä.). Besonders erwähnenswert sind hier die folgenden Einsätze:

- Am 21.05.2024 wurde vor allem der Ortsteil Rheurdt durch eine Unwetterfront getroffen, mehrere Einsatzstellen galt es als Unterstützung für den Bauhof abzuarbeiten. - Am 22.06.2024 war ein Pferd im Waldstück an der Littard in die Littardkuhlen gestürzt. Pferd und Reiterin wurden wohlauf gerettet. - Am 15.07.2024 kam es im Kreuzungsbereich der Geldernschen Str. / Moerser Str. zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos und einem Sattelzug. Auch hier glückte die Rettung. So begrüßte die Fahrerin eines PKW zum Ende des Jahres 2024 die Kamerad:innen wohlauf und vollständig genesen bei der jährlichen Haustürsammlung.

Des Weiteren besuchten die Kamerad:innen diverse Lehrgänge und Seminare und absolvierten unterschiedliche Zusatzdienste. Ebenfalls beteiligte sich die Löscheinheit Rheurdt neben den Ausbildungs- und Zusatzdiensten - als Veranstalter selbst oder durch tatkräftige Mithilfe - an öffentlichen Veranstaltungen und Dorfaktivitäten. Die Begleitung der Festumzüge am Pfingstwochenende, die Teilnahme am Orientierungslauf der Feuerwehr Kevelaer und auch die Begleitung des St.-Martinszuges sind hier zu nennen. Zu einer großen Alarmübung zusammen mit der Löscheinheit Sevelen am 22.03.2024 wurden beide Einheiten auf den Hof des Autohauses Mölders gerufen. Es kam in mehreren Teilen der Werkstatt zu einer Brandausbreitung. Mehrere Personen galten daraufhin als vermisst und mussten gerettet werden. Ebenfalls wirkte die Löscheinheit im ABC-Zug des Kreises Kleve mit und wurden insgesamt zu zwei Einsatzübungen gerufen. Besondere Höhepunkte im Jahr 2024 waren das Zeltlager in Kranenburg und die Teilnahme am Orientierungslauf in Winnekendonk. Zudem hatten zwei Kameradinnen und Kameraden die Möglichkeit, an einer Heißausbildung bei der Berufsfeuerwehr Krefeld teilzunehmen.

Anschließend verlas die stellvertretende Orts- und Gemeindejugendfeuerwehrwartin Nicole Niessing einen Bericht über die Kinderfeuerwehr - Gruppe Rheurdt. In der neuen Wache werden 14 Jungen und 1 Mädchen von den Führungskräften und Betreuern alle zwei Wochen an die "Feuerwehrwelt" herangeführt. Für 2025 werden weitere 5 Kinder von der Warteliste nachrücken. Besonders erwähnenswert ist, dass sich bereits 28 Kinder auf dieser Warteliste befinden. Für die Zukunft der Feuerwehr ist somit bestens gesorgt.

Auch für die Jugendfeuerwehr nahm Nicole Niessing die Berichterstattung vor und sprach zunächst von einem aktuellen Bestand von 11 Jungen und 8 Mädchen. Ebenfalls erwähnte sie ein großzügiges Sponsoring von Hemden und Atemschutz-Attrappen. Voraussichtlich zwischen 2026 und 2027 wird die Jugendfeuerwehr die Mitgliederstärke von 30 Jugendlichen erreichen, dank der guten Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit.

Im Anschluss folgte der Jahresbericht des Einheitsführers des Spielmannszuges, Gerd Hoeps. In seiner Abteilung tun aktuell 46 Spielleute ihren Dienst, die in 2024 an diversen Auftritten mitgewirkt haben. Hervorstechen der Neujahrsempfang des Bürgermeisters, das musikalische Picknick im Burgerpark, insbesondere die Pfingstkirmes mit dem Festkettenträger des Spielmannszuges Gerd Hoeps, die Verleihung der PRO MUSICA Plakette in Bronze des Bundes und der Wiesenfrühschoppen. Beim letzten Auftritt, dem Adventskonzert, wurden die lang eingeprobten Stücke präsentiert und am Ende eine große Spende von 2.000 EUR für caritative Zwecke in der Gemeinde Rheurdt eingespielt.

Im Rahmen seiner Ansprache brachte der Leiter der Feuerwehr, Markus Gehrmann, seinen "Stolz auf die ganze Truppe" zum Ausdruck. Mittlerweile ist die gesamte Feuerwehr der Gemeinde Rheurdt 227 Mitglieder stark. Sie besteht aus elf Abteilungen und kann somit alle Gruppierungen einer leistungsstarken Feuerwehr abdecken. Insgesamt rückten die Kameradinnen und Kameraden der Gesamtwehr zu 46 Einsätzen aus, davon 27 in Rheurdt und 29 in Schaephuysen. Zum Schluss seiner Rede legte er den Fokus auf die Mannschaft, denn die ist wichtiger als die Einsatzmittel.

Danach sprach Bürgermeister Dirk Ketelaers den Dank des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Rheurdt aus. Er sei ebenfalls sehr stolz auf eine derart leistungsstarke Feuerwehr, obwohl man in der kleinsten Gemeinde des Kreises Kleve wohnt. Weiterhin stellte er die Ehrenamtskarte NRW vor, die in Kürze in Rheurdt eingeführt werden soll. Man arbeite an einer Regelung und der weiteren Umsetzung.

Danach folgten zahlreiche Beförderungen. Im Einzelnen wurden folgende Feuerwehrangehörige befördert:

- Feuerwehrmannanwärter: Sebastian Waurick - Feuerwehrmann: Anton Mönkemeyer und Andreas Pokropp - Oberfeuerwehrfrau: Lisa Vossen - Oberfeuerwehrmann: Torben von Elling - Unterbrandmeister: Maik Fischer - Brandmeisterin: Nicole Niessing - Brandmeister: Marco Schiwy - Hauptbrandmeister: Marc Niessing - Brandoberinspektor Peter Bolten jun.

Weitere 5 Beförderungen stehen noch aus und werden an einem anderen Termin vorgenommen.

Nach einer Wortmeldung zum Punkt "Verschiedenes" beendete Marc Niessing die Versammlung.

