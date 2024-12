Feuerwehr Gemeinde Rheurdt

FW Rheurdt: Adventskonzert des Spielmannszuges Rheurdt spielt 2.000 Euro für Caritas ein

Rheurdt

Zum Abschluss seines Jubiläumsjahres hatte der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt zu einem Adventskonzert in die St. Nikolauskirche Rheurdt eingeladen, für das auch einige Chöre und Musikgruppen gewonnen werden konnten. Die Eröffnung des Konzerts begannen die Jagdhornbläser Kamp-Lintfort mit der "Begrüßung" und "Hegewaldfanfare", gefolgt vom Martinuschor mit Titeln wie "Macht alle Türen auf" und "Wenn der Himmel erzählt". Der Gospelchor Sound & Soul sang Titel wie "Feliz Navidad" und "May it be", die Gitarrengruppe bekannte Titel wie "Frohe Weihnacht überall" und "We are the world", bei dem das Publikum mitsingen und mitklatschen konnte.

Der Spielmannszug, der sonst vor allem für seine Marschmusik bekannt ist, überraschte das Publikum mit Stücken wie "Highland Cathedral" und "Drei Nüsse für Aschenbrödel". Rückmeldungen der Gäste wie "Tränen in den Augen" und "Gänsehaut" zeigen mehr als deutlich, dass sich die Mühe unserer Proben absolut gelohnt. Das Feeback bestärkt darin, das Tradition gewordene Adventskonzert in Rheurdt alle zwei Jahre fortzuführen.

Zum Ende des Konzerts wurde bekanntgegeben, dass am Ausgang als Dankeschön fürs Konzert eine Spendentrommel bereitsteht und den Erlös die örtliche Caritas erhalten wird. Am vergangenen Sonntag konnte der Betrag schließlich mit einem symbolischen Scheck in Höhe von 2.000 Euro stellvertretend Herrn Pastor Norbert Derrix überreicht werden. Die Spenden werden somit in finanzielle Not geratenen Rheurdter Bürgern zugutekommen.

Den Abend konnten die Konzertbesucher im Anschluss mit noch einigen gemütlichen Stunden bei Glühwein, Kaltgetränken, Gebäck und Würstchen im Brötchen im Feuerwehrgerätehaus ausklingen lassen.

Das Jubiläumsjahr 2024 des Spielmannszuges fand mit dem gelungenen Adventskonzert einen würdigen und emotionalen Abschluss.

Feuerwehr Gemeinde Rheurdt