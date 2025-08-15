Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Körperverletzung nach Diebstahl

Sachbeschädigung in Bäckerei-Shop Starnberg: Schubser ins Gleis verläuft glimpflich - 2.000 EUR Schaden am Ostbahnhof

Bild-Infos

Download

Starnberg, München (ots)

Am Donnerstag (14. August) wurde im Bahnhof Starnberg ein 33-Jähriger, der nach einem Diebstahl schlichten wollte, erst körperlich attackiert, dann ins Gleis geschubst. Im Ostbahnhof entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro durch die mutwillige Beschädigung einer Glasvitrine.

* Bahnhof Starnberg - Gefährliche Körperverletzung nach Diebstahl:

Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendete ein 37-jähriger Deutscher, der zuvor am Bahnsteig bereits mehrere Reisende belästigt hatte, einer Frau am Bahnhof Starnberg gegen 17 Uhr unvermittelt eine Halskette mit Kreuz. Der Begleiter der Bestohlenen, ein 38-jähriger Deutscher, erlangte die Kette zurück. Ein 33-Jähriger aus Sierra Leona wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und versuchte die aus der Wegnahme resultierende Streitigkeit zu schlichten. Der vermeintliche Dieb aus dem Landkreis Erding schlug dem Helfer aus Tutzing ins Gesicht, trat ihm zudem ans Bein und schubste ihn anschließend vom Bahnsteig ins Gleis 4. Der nächste einfahrende Zug sollte planmäßig erst in rund drei Minuten einfahren, so dass keine akute Gefährdung durch einen Zug oder S-Bahn vorlag. Der 33-Jährige kletterte selbständig auf den Bahnsteig zurück. Er trug zwar keine äußerlich erkennbaren Verletzungen davon, äußerte gegenüber hinzukommenden Polizisten Schmerzen im Gesicht und am Bein zu verspüren. Vorsorglich wurde der Tutzinger vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Der 38-Jährige äußerte während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme Suizidabsichten, weswegen er seitens der Landespolizei in psychiatrische Behandlung überführt wurde. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl aufgenommen. Der Sachverhalt war aufgrund hohen Reiseaufkommens am Bahnhof Starnberg sehr öffentlichkeitswirksam. Der 38-Jährige ist mit einer Vielzahl an Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikten bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

** Ostbahnhof - Randaliere Person in Bäckerei-Shop:

Gegen 11 Uhr randalierte ein 38-jähriger Türke an einem Bäckerei-Shop im Ostbahnhof. Woran sich seine hohe Aggressivität entbrannte ist nicht bekannt. Letztendlich schlug der Wohnsitzlose die Auslagenvitrine mit der Faust ein. Sämtliche Backwaren waren mit Glassplittern und ein Teil auch mit Blut des Sachbeschädigers bedeckt. Entstandener Sachschaden rund 2.000 Euro.

Die stark blutende Wunde des in Lübeck Geborenen wurde von Sanitäter erstversorgt. Die Staatsanwaltschaft München entschied auf Blutentnahme sowie Haftrichtervorführung für den Freitag. Der Türke war im Juli 1987 erstmals in die Bundesrepublik eingereist. Er ist aufgrund von Eigentums-, Gewalt- und Sexualdelikten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Das Symbolbild zur beschädigten Glasvitrine kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell