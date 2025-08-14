Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Taubenrettung im Ostbahnhof
München (ots)
Am Mittwochnachmittag (13. August) retteten Bundespolizisten im Ostbahnhof eine in einem Netz verfangene Taube, versorgten diese und übergaben das Federvieh in Obhut des Tierheimes Riem.
Gegen 15:30 Uhr erkannten Bundespolizisten im Ostbahnhof eine hilflose Taube. Diese hatte sich, wie so oft schon andere Artgenossen in der Vergangenheit, in einem Netz im Ostbahnhof München verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.
Mittels, aus dem nahen Revier besorgtem Cuttermesser wurde das Federvieh vorsichtig aus dem Netzt geschnitten und umsichtig verletzungsfrei geborgen. Anschließend erfolgte mittels Wassergabe die Erstversorgung sowie der Weitertransport der Stadttaube in einer Transportbox zwecks tierärztlicher Begutachtung zum Tierheim Riem.
Die anhängenden Bilder zur Taubenrettung sowie das Symbolbild können zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.
Rückfragen bitte an:
Wolfgang Hauner
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Telefon: 089 515 550 1102
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell