POL-AUR: Wiesmoor - Geschädigter gesucht Aurich - Unfallfluchten auf Parkplatz Wiesmoor - Unfallflucht Norden - E-Scooter-Fahrer kontrolliert Südbrookmerland - Auto überschlägt sich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Geschädigter gesucht

Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Rotdornstraße in Wiesmoor kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Frau aus Wiesmoor beschädigte hier mit ihrem Renault Laguna einen blauen Bulli, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Der Vorfall ereignete sich zwischen 9 Uhr und 9:45 Uhr, die Frau bemerkte jedoch erst später, dass es zu einem Zusammenstoß gekommen war. Der Halter des blauen Bullis oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04944 914050 zu melden.

Aurich - Unfallfluchten auf Parkplatz

Auf zwei Parkplätzen in Aurich kam es am Montag zu Unfallfluchten. In der Zeit von 14 Uhr bis 17:15 Uhr wurde der grau-schwarze Smart einer 60-jährigen Auricherin, der auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Fockenbollwerkstraße abgestellt war, von einem derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der graue BMW 3er einer 19-jährigen Frau aus Großefehn wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Lambertistraße beschädigt. Dieser Vorfall ereignete sich zwischen 7:30 Uhr und 16:45 Uhr. In beiden Fällen entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht

Bereits am Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße in Wiesmoor zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den blauen VW Golf eines 35-jährigen Wiesmoorers, welcher auf dem Parkplatz abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Vorfall ereignete sich zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Norden - E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Norden den Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Der 49-jährige Mann fuhr mit seinem E-Scooter gegen 8:30 Uhr auf dem Neuen Weg. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war (1,2 Promille) und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Südbrookmerland - Auto überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Gegen 8:40 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Südbrookmerland mit ihrem VW Polo die Auricher Straße in Fahrtrichtung Aurich und übersah hierbei, dass eine 29-jährige Frau aus Südbrookmerland mit ihrem VW Golf im Bereich der Neuen Straße verkehrsbedingt halten musste. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Polo. Der Golf wurde gegen den Opel Combo eines 33-jährigen Mannes aus Hesel geschoben. Die 49-jährige Beifahrerin im Polo kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Alle drei Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden.

