Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus Dornum - Auffahrunfall Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht Großefehn - Auffahrunfall

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus

Bereits am Donnerstag kam es in Südbrookmerland zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Eine unbekannte Person verschaffte sich gegen 4:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude im Lärchenweg und durchsuchte dieses. Hierbei wurde er von der 91-jährigen Bewohnerin überrascht und flüchtete. Er erbeutete nach ersten Erkenntnissen unter anderem Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Dornum ist am Montag eine Autofahrerin verletzt worden. Ein 49-jähriger Mann aus Osteel fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Toyota auf der Alte-Post-Straße und übersah dabei, dass eine vor ihm fahrende 35-jährige Frau aus Dornum mit ihrem Opel Astra im Bereich der Bahnhofstraße verkehrsbedingt halten musste. Die 35-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Aurich - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Montag ein 13-jähriges Mädchen verletzt worden. Das Mädchen lief gegen 13 Uhr auf der Fußgängerfurt der Von-Jhering-Straße im Bereich der Friedhofstraße. Hierbei wurde sie von einer Person auf einem E-Scooter touchiert, welche ebenfalls die Fußgängerfurt befuhr. Die 13-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wird als weiblich, circa 16-18 Jahre alt, schlank mit schwarzen langen Haaren zu einem Zopf gebunden, beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Großefehn - Auffahrunfall

Eine 68-jährige Frau aus Wiesmoor ist bei einem Verkehrsunfall in Großefehn verletzt worden. Gegen 14:30 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann aus Wiesmoor mit seinem Opel Corsa auf der Lindenstraße aus Richtung Bagband kommend. Im Bereich des Kreisverkehrs in Strackholt übersah er, dass ein vor ihm fahrender 68-jähriger Mann aus Wiesmoor mit seinem Skoda Karoq halten musste und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Skoda leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Andre Behrends
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

