Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - Einbrecher in Gastronomie am Edersee

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in einen gastronomischen Betrieb in der Straße Scheid in Waldeck ein.

Die Täter gelangten auf das Gelände des am Edersee befindlichen Lokals. Wahrscheinlich mit einem Stein warfen sie eine Fensterscheibe ein und konnten so in die Gasträume gelangen. Die Täter entwendeten mehrere Flaschen Bier und eine goldfarbene Buddha-Statue. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 350 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

