Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden/Wohra - Einbrecher in Scheune stehlen Werkzeuge

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag (23. Juni) auf Dienstag (24. Juni) brachen unbekannte Täter in eine Lagerscheune in der Wohraer Straße in Gemünden ein.

Die Täter brachen ein Schloss auf und gelangten so in die Scheune. Hier entwendeten sei zahlreiche Baumaschinen und Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen, Rüttelplatten und eine Verdichtungsramme. Das Stehlgut hat einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell