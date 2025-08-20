Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Ampel beschädigt Aurich - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall Norden - Zeugen nach Unfall mit E-Scooter gesucht Norden - Autofahrerin durch Unfall verletzt Aurich - Autofahrerin leicht verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Ampel beschädigt

In Westerende-Kirchloog ist am Dienstag eine Ampel beschädigt worden. Es ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Ampel im Vorbeifahren beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt hat. Der Vorfall ereignete sich zwischen 8:45 Uhr und 24 Uhr in der Auricher Straße. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Aurich - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Ein 20-jähriger Mann aus Westerholt fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Toyota Yaris auf der Siedlerstraße. Auf Höhe des Dammweges kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes Sprinter eines 30-jährigen Mannes aus Eversmeer, der den Dammweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer, sowie der 41-jährige Beifahrer im Sprinter leicht verletzt.

Norden - Zeugen nach Unfall mit E-Scooter gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Dienstagnachmittag der Fahrer eines E-Scooters verletzt worden. Der 14-jährige Junge aus Norden fuhr gegen 16:45 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Johann-Christian-Reil-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Ufke-Cremer-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten weißen BMW. Der 14-Jährige stürzte dadurch mit seinem E-Scooter und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Autofahrerin durch Unfall verletzt

Eine 43-jährige Frau aus Hage ist bei einem Unfall in Norden verletzt worden. Sie fuhr am Montag gegen 18 Uhr mit ihrem Toyota Corolla auf der Küstenbahnstraße, als ein 46-jähriger Mann aus Norden mit seinem Dacia Bigster aus der Lütetsburger Straße in die Küstenbahnstraße abbog und sie übersah. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Toyota leicht verletzt.

Aurich - Autofahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Dienstag eine Autofahrerin verletzt worden. Ein 77-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen fuhr mit seinem Audi A6 gegen 11:45 Uhr auf der Leerer Landstraße und beabsichtigte im Haaslandsweg zu wenden. Beim Wiedereinfahren auf die Leerer Landstraße übersah er dabei den Renault Clio einer 21-jährigen Auricherin. Durch den Zusammenstoß wurde die Auricherin leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war die Leerer Landstraße kurzzeitig gesperrt.

