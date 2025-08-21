PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AUR: Südbrookmerland - Versuchter Diebstahl aus einer Scheune

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Versuchter Diebstahl aus einer Scheune

Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, bemerkte ein 37-jähriger Südbrookmerländer über eine Videoüberwachungsanlage an einer Scheune in der Neuen Straße, dass eine Frau seine Scheune betrat. Sie nahm sich diverse Gegenstände und verließ dann die Scheune damit. Der aufmerksame Eigentümer verständigte einen Bekannten, der dann die 68-jährige Südbrookmerländerin zur Rede stellen konnte.

