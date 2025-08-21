Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Südbrookmerland - Versuchter Diebstahl aus einer Scheune
Landkreis Aurich (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Südbrookmerland - Versuchter Diebstahl aus einer Scheune
Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, bemerkte ein 37-jähriger Südbrookmerländer über eine Videoüberwachungsanlage an einer Scheune in der Neuen Straße, dass eine Frau seine Scheune betrat. Sie nahm sich diverse Gegenstände und verließ dann die Scheune damit. Der aufmerksame Eigentümer verständigte einen Bekannten, der dann die 68-jährige Südbrookmerländerin zur Rede stellen konnte.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Julian Ritz
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell