Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Pkw ohne Versicherungsschutz

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Norden - Unfallflucht Dornum - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen, Ihlow - Unfall im Begegnungsverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Pkw fuhr ohne gültigen Versicherungsschutz

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwoch, gegen 11:40 Uhr, einen Mercedes auf der Auricher Straße. Hierbei stellten sie fest, dass der Mercedes keinen gültigen Versicherungsschutz aufweist. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde untersagt. Sowohl die Fahrzeugführerin, eine 30-jährige Düsseldorferin als auch die Halterin, eine 35-Jährige aus der Samtgemeinde Hage, müssen sich strafrechtlich verantworten.

Norden - Unfallflucht

Eine 20-jährige Esenserin parkte ihren Hyundai am Mittwoch, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Juiststraße. Ein bisher unbekannter Verursacher touchierte, vermutlich mit einem Pkw beim Ein- oder Ausparken, den Hyundai, wodurch ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe entstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931 9210 zu melden.

Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:20 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte auf der Ekelser Straße einen Pkw zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer entschied sich dazu, dem Anhaltesignal nicht nachzukommen und versuchte zu flüchten. Kurz darauf konnte er kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 39-Jährige aus Ihlow nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dornum - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

In Dornum fuhr am Mittwoch, um 13:00 Uhr, ein 51-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Hage mit einem Volkswagen von einer Deichstraße auf die Hafenstraße ein. Auf der Hafenstraße fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 37-jähriger Mann aus dem Landkreis Calw mit einem Dacia, der von dem 51-Jährigen übersehen wurde. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß wurden die beiden Männer und die 36-jährige Beifahrerin des Dacias leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Ihlow - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag, den 19.08.2025, befuhr eine 25-jährige Ihlowerin mit ihrem Motorrad gegen 09:40 Uhr die Straße "Totenweg" in Richtung Bangstede. Der Frau kam ein schwarzer Pkw entgegen, der seine Fahrt ohne zu bremsen oder auszuweichen fortsetzte. Die Motorradfahrerin wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte hierbei auf dem Seitenstreifen, wodurch das Motorrad beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell