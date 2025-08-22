Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Ladendiebstahl Westerholt - Versuchter Einbruch Ardorf - Trickbetrug Westerholt - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Landkreis Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Ladendiebstahl

Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, erkannte eine Mitarbeiterin in einem Einzelhandel in der Herdestraße eine 22-jährige Esenserin und ein 26-jähriger Auricher wieder, die wenige Wochen zuvor etwas gestohlen haben sollen. Es wurde festgestellt, dass die Beiden erneut Gegenstände in einer Handtasche mitführten, die sie an der Kasse nicht bezahlten. Es entstand ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe. Die Esenserin und der Auricher müssen sich jetzt strafrechtlich für ihr Handeln verantworten.

Westerholt - Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zutritt zu einer Spielothek in der Dornumer Straße zu verschaffen. Den Unbekannten gelang es nicht, in das Objekt zu kommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110.

Ardorf - Trickbetrug

Am Mittwoch wurde eine Frau in Ardorf Opfer eines Betruges. Am Nachmittag meldete sich eine unbekannte Person telefonisch bei der Seniorin und gab sich als eine Familienangehörige aus. Die vermeintliche Angehörige erzählte, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld bräuchte. Kurze Zeit später stand eine unbekannte weibliche Person vor dem Haus der Seniorin in der Straße Tüschen Thün und gab sich als Beamtin aus. In dem Glauben, ihrer Angehörigen zu helfen, händigte sie der Unbekannten Wertgegenstände aus. Im Anschluss begab sich die Unbekannte fußläufig in Richtung Gordenstraat, wo sie in ein derzeit unbekanntes Auto stieg.

Die unbekannte Frau soll etwa 35 Jahre alt und ungefähr 1,65 Meter groß gewesen sein. Sie trug eine beige Jacke und eine dunkle Hose. Ihre Haare waren mittellang und dunkelblond.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr. Zeugen, die die Frau oder das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Eine 67-jährige Frau aus Solingen versuchte am Donnerstag, gegen 10:00 Uhr, mit ihrem Land Rover auf der Dornumer Straße mehrere Pkw zu überholen. Als sich auf Höhe eines Renaults befand, scherte der Fahrer, ein 67-jähriger Mann aus Landsberg am Lech, ebenfalls zum Überholen aus, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Durch den Zusammenstoß kam der Renault von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall verletzten sich die Solingerin und die 53-jährige Beifahrerin sowie ein 11-jähriger Junge, die sich auch in dem Renault befanden, leicht. Es entstand zudem ein Schaden im hohen, vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell