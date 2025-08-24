Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 24.08.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer mit 1,8 Promille gestürzt

Am Samstagnachmittag stürzt ein 40-jähriger Radfahrer im Hammerkeweg in Aurich und verletzt sich dabei leicht. Den Vorfall beobachteten Zeugen und meldeten dies der Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte setzte der Mann seine Fahrt fort, konnte jedoch wenig später im Bereich der Pferdemarktkreuzung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

Großefehn - Betrunkener Wohnmobilfahrer verursacht Unfall

Der alkoholisierte Fahrer eines Wohnmobils beschädigt beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Straße Müllers Kamp einen Pkw. Gegen 16:00 Uhr touchierte der 60-jährige Fahrer einen geparkten Ford. Anschließend bestritt der Unfallfahrer gegenüber den Geschädigten den Unfall und gab seine Personalien nicht an. Der alkoholisierte Fahrer bat um das Erscheinen der Polizei. Als die Einsatzbeamten vor Ort waren, konnten diese beim Wohnmobilfahrer einen Alkoholgeruch wahrnehmen. Der Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Aurich - Unfall mit Überschlag

Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, kommt es zwischen zwei Pkw zu einem Zusammenstoß, wobei sich eines der beteiligten Fahrzeuge überschlägt und auf dem Dach liegen bleibt. Auf der Emder Straße beabsichtigte die 18-jährige Fahrerin eines VW UP von Emden kommend auf das Gelände der JET-Tankstelle abzubiegen. Dabei übersah sie den Renault eines 36-Jährigen, der aus Richtung Pferdemarktkreuzung kam. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der VW UP und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Körperverletzung und Beleidigung

Am frühen Sonntagmorgen kommt es in der Mühlenstraße in Wittmund zu einem Vorfall, bei dem ein 42-jähriger Wittmunder mehrere Frauen beleidigt und körperlich angeht. Der Mann beschimpfte drei Frauen im Alter von 47, 59 und 61 Jahren. Im Verlaufe des Geschehens schubste er eine 47-Jährige sowie eine 59-Jährige. Die 47-jährige Frau wurde zudem mehrfach mit der Hand auf den Hinterkopf geschlagen. Da der Beschuldigte erheblich alkoholisiert war, wurde er nach dem polizeilichen Einschreiten an Angehörige übergeben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Westerholt - Sachbeschädigung

Am Samstagvormittag stellte eine Streifenbesatzung in Westerholt an der Esenser Straße einen 15-jährigen Jugendlichen aus der Samtgemeinde Holtriem auf frischer Tat. Er hatte dort eine Bushaltestelle besprüht. Die Beamten stellten mehrere Sprühdosen sicher. Der Jugendliche wurde anschließend an einen Erziehungsberechtigten übergeben und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

