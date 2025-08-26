Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Person tot aufgefunden (Korrektur des Wochentags)

Landkreis Aurich (ots)

Am vergangenen Mittwoch ist auf Norderney eine Person leblos aus der Nordsee geborgen worden. Gegen 15.40 Uhr wurden Rettungsschwimmer auf eine scheinbar leblose Person im Wasser aufmerksam. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um einen 59 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen. Nach jetzigem Stand liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Hinweis für Redaktionen: In der Ursprungsmeldung war als Wochentag der Dienstag angegeben. Das haben wir entsprechend korrigiert.

