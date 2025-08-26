PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AUR: Norderney - Person tot aufgefunden (Korrektur des Wochentags)

Landkreis Aurich (ots)

Norderney - Person tot aufgefunden (Korrektur des Wochentags)

Am vergangenen Mittwoch ist auf Norderney eine Person leblos aus der Nordsee geborgen worden. Gegen 15.40 Uhr wurden Rettungsschwimmer auf eine scheinbar leblose Person im Wasser aufmerksam. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um einen 59 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen. Nach jetzigem Stand liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Hinweis für Redaktionen: In der Ursprungsmeldung war als Wochentag der Dienstag angegeben. Das haben wir entsprechend korrigiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941 606114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

