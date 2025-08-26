Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Anhänger entwendet

Esens - Autoscheibe eingeschlagen

Esens - Im Straßengraben gelandet /

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Anhänger entwendet

In Wittmund wurde ein Autotransportanhänger gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten den in der Straße Barghamm abgestellten silberfarbenen Anhänger. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12. und 22. August 2025. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Esens - Autoscheibe eingeschlagen

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte eine Autoscheibe in Esens eingeschlagen. Beschädigt wurde die Scheibe die Scheibe auf der Fahrerseite eines silbernen VW. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Straße Jüchertor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Im Straßengraben gelandet

In Esens ist am Montag ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Ein 69 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 15.20 Uhr auf der Neuharlingersieler Straße in Richtung Neuharlingersiel unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Verletzt wurde er nicht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell